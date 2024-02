Stiri pe aceeasi tema

- Mama opozantului rus Aleksei Navalnii, Liudmila Navalnia, a declarat joi ca anchetatorii ruși i-au permis sa vada corpul fiului ei, dar ca acum o preseaza sa organizeze o inmormantare secreta pentru el, relateaza publicațiile ruse independente The Moscow Times și Meduza și postul american CNN.Liudmila…

- Mama opozantului rus Aleksei Navalnii spune ca a fost lasata sa vada trupul neinsuflețit al fiului sau, la morga spitalului din Salekhard, insa autoritațile ruse au amenințat-o și i-au cerut sa fie de acord cu inmormantarea in secret a lui Navlanii. „Vor sa ma duca la marginea unui cimitir, la un mormant…

- Transnistria ar putea fi alipita la Rusia, avertizeaza opozantul transnistrean Ghenadie Ciorba. Acesta susține ca la congresul așa zișilor deputați de toate nivelele din Transnistria va fi adoptata o solicitare catre Moscova privind alipirea regiunii separatiste la Federația Rusa. Congresul urmeaza…

- In urma cu 4 zile, vestea morții lui Alexei Navalnii a facut imediat inconjurul lumii. Informațiile sunt extrem de contradictorii, iar autoritațile ruse nu sunt dispuse sa renunțe, inca, la trupul acestuia. De altfel, in cursul acestei zile, a aparut și anunțul mamei lui Alexei Navalnii, conform caruia,…

- Institutul pentru Drepturile Omului al Asociației Internaționale a Barourilor (IBAHRI) condamna rolul pe care autoritațile Rusiei l-ar fi putut avea in moartea opozantului rus Alexei Navalnii – fost avocat și cel mai proeminent critic al regimului – in inchisoare, in timp ce servea o sentința de treizeci…

- Cel putin o persoana a murit intr-un atac armat care a avut loc in interiorul unei biserici catolice din Istanbul, cel mai mare oras ca populatie din Turcia, in timpul slujbei de duminica, au informat autoritatile turce. Doi atacatori mascati au atacat duminica biserica italiana Sfanta Maria din Istanbul,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Autoritatile regiunii ruse Belgorod, invecinata cu Ucraina si vizata de bombardamente ucrainene care se intensifica, le-au propus vineri locuitorilor evacuarea pentru a fi in siguranta si le-au cerut sa-si securizeze ferestrele pentru a se proteja de schijele obuzelor, relateaza France Presse. Aceasta…