- In municipiul Alba Iulia au ajuns vineri dimineața primele trotinete electrice „Lime”, disponibile prin ride-sharing. Zece dintre acestea au fost amplasate in parcul din fața Prefecturii Alba, iar alte zece in parcul din zona Casei de Cultura a Studenților. La sfarșitul lunii februarie, primarul Gabriel…

- Casa de Cultura a Studenților ar putea fi PRELUATA de Primaria Alba Iulia. Printre motive este și „o mai buna administrare” Casa de Cultura a Studenților ar putea fi PRELUATA de Primaria Alba Iulia. Printre motive este și „o mai buna administrare” Primaria Alba Iulia va prelua Casa de Cultura a Studenților…

- Primaria din Alba Iulia intenționeaza sa preia Casa de Cultura a Studenților in proprietatea publica a municipiului și in administarea Consiliului Local. De asemenea, instituția a cerut preluarea fostei sali de judo ”1 Mai”, denumita in prezent ”Marius Vizer”. Potrivit unui proiect de hotarare care…

- Fostul director de cabinet al Ecaterinei Andronescu in ultimul mandat al acesteia la Ministerul Educației, Radu Szekely, a fost numit de prim-ministrul Florin Cițu in funcția de secretar de stat la educație. Propunerea a fost facuta de USR-PLUS. S-a aflat cand se termina pandemia. Cați ani vom mai…

- Cluj-Napoca:Restaurante,cinematografe,institutii de cultura se inchid maine Foto: Adriana Tudose / RRA Restaurantele, cinematografele si institutiile de cultura se închid din nou în Cluj-Napoca, dupa numai 5 zile de functionare, în urma cresterii ratei de infectare, care…

- Instituțiile teatral-concertistice și casele de cultura iși vor redeschide ușile pentru spectatori, insa vor trebui sa activeze la o capacitate de 50% din numarul de locuri și cu prezența maxima de 250 de persoane pentru a putea gestiona eficient fluxurile de vizitatori și asigura respectarea masurilor…

- Astazi, Teatrul Vechi, cel mai vechi edificiu teatral, locul pe unde a trecut și poetul Mihai Eminescu a fost abandonat de autoritațile județene. Administrația nu a reușit sa protejeze acest patrimoniu al Aradului. Teatrul vechi ar fi putut fi salvat, dar nu s-a vrut. In urma cu peste 25 de ani s-a…

- Azi, 25 ianuarie, Filarmanica de Stat „Transilvania” organizeaza primul concert al anului și dupa perioada lunga de timp. Concertul se va desfașura cu publicul, așadar orice doritor poate sa participe. Primul concert cu publicul…