Federația Mondiala a Obezitații avertizeaza ca, pana in 2035, jumatate din populația globului va fi supraponderala sau obeza, ceea ce va crea o presiune formidabila pe sistemele de sanatate. Obezitatea este un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare, diabet, unele forme de cancer și, totodata, este asociata cu multe complicații. Boala numita obezitate este dificil de tratat și este foarte costisitoare pentru sistemele de sanatate. Cauzele obezitații sunt multiple și sunt legate de stilul de viața, dar și de influențele genetice. In prezent, in Statele Unite, 40% dintre adulți sufera…