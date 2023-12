Stiri pe aceeasi tema

- 13:36 // In legatura cu acțiunea de protest, in municipiul Chișinau, este afectata circulația troleibuzelor pe bd. Stefan cel Mare și Sfint. Rutele de troleibuz nr. 1, 4, 5, 8, 22 și 34 sint redirecționate periodic și atesta intirzieri de la orarul stabilit de pina la 30 minute. Mai multe unitați de…

- 'Iadul alb' paralizeaza Bulgaria! Mai multe regiuni au ramas fara curent electric, drumuri inchise, operațiuni aeriene intreruptePeste 1.000 de localitati din Bulgaria au ramas fara alimentare cu energie electrica in weekend din cauza conditiilor meteo specifice iernii, vanturi puternice si precipitatii…

- Mai mulți șoferi s-au pomenit cu anvelopele taiate pe podul aflat in reparație de pe strada Mihai Viteazul din Capitala. Asta dupa ce unul din elementele metalice dintre doua placi ale podului s-a decopertat, devenind astfel un pericol adevarat, transmite Știri.md. Cel puțin trei șoferi au avut de patimit…

- S-a produs o pana de curent din partea furnizorului de energie electrica pe tronsonul strada Calea Ieșilor - Piața Dimitrie Cantemir. Doua substații de tracțiune sint deconectate. Este afectata circulația troleibuzelor, noteaza Noi.md. {{704505}}-Rutele nr. 5 si 8 - sint redirecționate de pe bd. Ștefan…

- O actiune desfasurata de fortele de ordine si reprezentantii unei companii a dus la descoperirea unui numar record de persoane bransate ilegal la energie electrica pe o strada din Roman, oras din Neamt.

- Situație tot mai disperata in Fașia Gaza! Nu mai este curent dupa ce singura centrala electrica a ramas fara combustibilAlimentarea cu energie electrica in Fașia Gaza a fost intrerupta, dupa ce singura sa centrala electrica a ramas fara combustibil, potrivit BBC, anunța Mediafax. Alimentarea…

- Luni, 02 octombrie 2023, intre orele 07:30-16:00, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Armeneasca, in perimetrul bd. Stefan cel Mare si Sfint – str. Alexandru cel Bun si pe str. Mitropolit Varlaam, tronsonul str. Bulgara-str. Armeneasca. Masura este luata in legatura cu necesitatea executarii…

- Miine, vor avea loc funeraliile primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. In acest context, in centrul capitalei, se vor desfașura mai multe evenimente, fiind create unele blocaje in traficul rutier. In intervalul orelor 10:00-11:00, circulația va fi suspendata pe bd.Ștefan cel Mare…