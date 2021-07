Până când va continua Franța să exploateze ultima termocentrală pe cărbune Franta va continua sa exploateze ultima termocentrala pe carbune cel putin pana in anul 2024, in loc de 2022 cum se preconiza anterior, dupa ce proiectul reconversiei pe biomasa a termocentralei de la Cordemais, vestul Frantei, a fost abandonat. Anunțul a fost facut de Ministerul Tranzitiei Ecologice si Grupul energetic EDF, potrivit AFP. Aceasta termocentrala, ultima pe baza de carbune din Franta, va fi utilizata punctual pentru a raspunde nevoilor regiunii de vest “in timpul iernii, cand consumul de energie atinge un varf, si va functiona timp de maxim cateva zeci, posibil sute, de ore pe an“,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

