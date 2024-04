Pămătuful nu elimină ploșnițele Precampania asta electorala dezvaluie o Romanie macinata de mizerie, zoaie, scandaluri și promiscuitate. In loc de analize și strategii pe termen lung suntem bombardați cu informații despre cum feluriți candidați la gestiunea banului comun au „fentat” legea la adapostul pamatufului justiției și instituțiilor „abilitate”! Ploșnițele care acum cațiva ani terorizau Manhattanul, acum terorizeaza Parisul. Au […] The post Pamatuful nu elimina ploșnițele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

