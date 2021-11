Pământul ar putea avea inele ca Saturn: din deșeuri Pamantul este pe cale sa aiba propriile sale inele. Dar vor fi alcatuite doar din deșeuri, spre deosebire de cele ale lui Saturn, avertizeaza oamenii de știința. Aceasta predicție are sens intr-un moment in care resturile spațiale sunt in creștere. Cucerirea spațiului și turismul spatial dezlanțuie visele umanitații. Și poluarea acesteia. Deșeurile spațiale se aduna și […] The post Pamantul ar putea avea inele ca Saturn: din deșeuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

