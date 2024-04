Stiri pe aceeasi tema

- Mult adevar este in acest proverb… Practic, cu același numar de vorbe, pornite din aceeași gura, putem sa-l facem pe cel din fața noastra sa se simta ca un caine jalnic sau ca un jupan cu toți sacii in caruța. Putem spune: Dom primar, nu faci absolut in sat pentru noi sau dom primar ai facut multe pentru…

- Omul bun e luat de fraier – s-a observat și a ramas aceasta vorba ca sa consfințeasca o realitate. Nu știu daca ați bagat de seama, dar s-a umplut țara de șmecheri. Iar a fi șmecher a devenit o calitate ravnita și un model de viața. Daca a fi bun inseamna a fi fraier, a fi șmecher inseamna a fi rau.…

- Camașa e mai aproape de piele decat sumanul, adica decat haina groasa – zice un proverb care vrea sa țina treaza atenția omului la ceea ce conteaza cu adevarat in viața lui. De multe ori romanul este snob și iși neglijeaza apropiații in fața unor oaspeți care au ceva notorietate. Ospeția este una și…

- Cunoaște-te pe tine insuți, ne indeamna o straveche ințelepciune. Romania a trecut de la societatea socialista multilateral dezvoltata – propovaduita de toate documentele partidului comunist și de care erau pline toate organele de presa – direct la dezvoltarea personala care acum este promovata in draci…

- Ce face porcul cand nu mai poate de bine? Iese in drum…! Așa se spune, pentru ca așa a observat gospodarul. A mancat bine, e spalat, țesalat, dar rupe poarta și iese in drum. Aici este vorba despre ceea ce noi numim indeobște buiecie și aceasta apucatura o intalnim și la oameni. Omul buiac este suprasaturat,…

- E de-ajuns o bota la un car de oale, se spune. Și așa și este. Pot fi oalele facute de cel mai priceput meșteșugar, de mare frumusețe și finețe, daca o bota le sparge pe toate din car. Iar daca bota ajunge in mana nebunului, el trece și la alte care și sparge tot ce-apuca… Se intampla așa și in lumea…

- Unde nu-i cap, vai de picioare – se spune, iar asta duce cu gandul direct la varice. Daca va spun ca exista magazine cu coada, ma credeți? Cum are coada vulpea sau calul, sau orice alt animal, LiDL este un magazin cu coada și nu este singurul. Numai ca specificul acestui magazin este acela ca oamenii…

- Ce ție nu iți place altuia nu-i face spune ințeleptul țaran roman intr-un proverb. Iar de la el vom sari direct la marele filozof german Imanuel Kant pentru care in Intemeierea metafizicii moravurilor imperativul categoric suna astfel: actioneaza numai dupa acea maxima prin care poti vrea totodata ca…