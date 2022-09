Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a publicat sambata o fotografie cu locul de veci al reginei Elisabeta, in capela regala din Windsor, in care apare o lespede funerara cu numele ei si al parintilor ei, precum si al sotului ei, printul Philip. Piatra, realizata din marmura neagra belgiana, se afla in Capela memoriala…

- Palatul Buckingham a publicat sambata o fotografie cu locul de veci al reginei Elisabeta, in capela regala din Windsor, in care apare o lespede funerara cu numele ei și al parinților ei, precum și al soțului ei, prințul Philip.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, si prima doamna, Jill, au sosit luni la Westminster Abbey, unde participa la funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a alaturi de sute de lideri mondiali, informeaza EFE, citata de Agerpres. Sotii Biden au sosit cu propria masina blindata la biserica londoneza,…

- Un barbat care ar fi atins sicriul reginei Elisabeta a ll-a a fost retinut de politie, relateaza BBC. Politia Metropolitana a transmis ca vineri, in jurul orei 22.00, la Westminster Hall, unde este depus sicriul suveranei britanice, a fost retinut un barbat, motivul fiind incalcarea ordinii publice.…

- Prima persoana care a adus omagiu reginei Elisabeta a II-a la Westminster Hall a spus ca experienta a ajutat-o sa faca fata mortii sotului ei. Ea a stat la coada 50 de ore pentru a ajunge la sicriul reginei. Vanessa Nanthakumaran, din Harrow, nord-vestul Londrei, are 56 de ani, iar sotul ei, Nallathamby…

- Castelul Bran a fost surprins vineri cu un steag negru pe o suprafața destul de mare a unuia dintre turnurile sale. Conducerea castelului susține ca gestul reprezinta insemnul de doliu pentru moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Dupa moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, conducerea…

- Regina Elisabeta a ll- a a murit joi dupa-amiaza, la resedinta sa de la Balmoral, la varsta de 96 de ani, a anuntat Palatul Buckingham. Vom reveni cu detalii. The post Regina Elisabeta a ll- a a murit la varsta de 96 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…

- Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Castelul Balmoral, in Scotia, in urma unor ingrijorari ale medicilor cu privire la starea sanatatii suveranei, anunta Palatul Buckingham, relateaza BBC News. ”In urma unei noi evaluari, in aceasta (joi) dimineata, medicii reginei sunt ingrijorati…