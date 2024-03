Temperaturi apocaliptice de 62,3°C, pentru a doua zi consecutiv

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Ministerul Sanatatii anunta ca 18 spitale din toata tara sunt afectate de atacul cibernetic masiv de tip ransomware. In cursul noptii de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv de tip ransomware asupra serverelor de productie pe care ruleaza sistemul informatic HIS. Ca…

- Weeekendul 10-11 februarie a adus temperaturi foarte ridicate in Romania, cu mult peste cele normale in aceasta perioada. Temperaturile de pana la 23 de grade Celsius se datoreaza aerului cald ce vine dinspre nordul Africii, insa acest lucru se va schimba de luni, 12 februarie. Ciclonul prezent in bazinul…

- Bancile nu sunt de acord cu intenția Guvernului de suspendare a plații ratelor pentru fermieri și au cerut de urgența o intalnire. Dupa ce au analizat proiectul de ordonanța de urgența, bancherii ar fi solicitat de urgența o intrevedere cu legislativul și spun ca nu sunt de acord cu aceasta propunere,…

- Sute de transportatori din toata tara participa, joi, la a doua zi de protest. Camioane din toata tara au pornit catre Bucuresti, pentru a se alatura angajatilor firmelor de transport care protesteaza deja, pe centura Capitalei. O delegatie a transportatorilor a fost primita pentru discutii la Palatul…

- Primii romani morți de frig in acest an sunt din Buzau, respectiv Galați. Cele patru persoane și-au pierdut viața dupa ce minimele au coborat pana la minus 18 grade Celsius. O femeie in varsta de 79 de ani, din Galați, a fost gasita de vecini in curtea unei locuințe. Aceasta era imbracata intr-un capot…

- Perioada de valabilitate a rovinietei se modifica complet. Noul set de opțiuni include posibilitatea de a plati pentru o zi, cu un cost redus de trei lei in comparație cu taxa saptamanala actuala, care va fi eliminata. In plus, se renunța la taxa pentru drum cu o valabilitate de trei luni și apare…

- Saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de minus 10, pana la minus 15 si chiar minus 20 de grade Celsius, in conditiile patrunderii unei mase de aer polar in Romania. Cele mai scazute temperaturi ale acestei perioade geroase sunt asteptate pentru diminetile zilelor de marti si miercuri, anunța…

- Angajații din sistemul sanitar și cei din asistența sociala pregatesc cea mai mare greva din ultimii 20 de ani. Cea mai mare revolta este in randul celor de la Federația Sanitas care reprezinta 100.000 de angajați din sistemul medical și din asistența sociala, relateaza Antena 3 CNN. „Lucratorii din…