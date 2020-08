Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul semnaleaza astazi ca va inchide consulatul SUA de la Chengdu, oficiu consular important din punct de vedere strategic, dat fiind interesului american in Tibet. Aceasta mișcare urmeaza inchiderii bruște a Consulatului General chinez de la Houston, Texas. Funcționarii misiunii consulare avand…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca va consolida numarul agentilor federali la Chicago dupa o recrudescenta a violentelor in acest oras, al treilea ca marime in Statele Unite, in pofida opozitiei primarului democrat al metropolei, relateaza AFP preluat de agerpres. "Anunt o crestere…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri o consolidare a cooperarii in domeniul apararii cu Cipru, in timp ce relatiile dintre Statele Unite si Turcia, care ocupa nordul acestei insule mediteraneene, sunt tensionate, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Pentru prima data, Departamentul…

- O filmare înregistrata cu doua zile înainte de moartea lui George Floyd arata ofițeri de poliție din Alameda, California, arestând un barbat care facea exerciții fizice în strada, reateaza CBS.Imaginile arata patru polițiști imobilizând un barbat neidentificat și…

- Sub presiunea protestelor antirasiale din Statele Unite, procurorii au cedat si au schimbat incadrarea juridica a fostului politist arestat pentru uciderea lui George Floyd.Omul legii risca inchisoare pe viata.

- Statele Unite au anuntat miercuri aprobarea vanzarii a 18 torpile grele MK-48 catre Taiwan pentru suma de 180 de milioane de dolari, tranzactie care este de asteptat sa deranjeze China, informeaza joi AFP preluat de agerpres. Vanzarea "serveste intereselor economice si de securitate nationala ale…