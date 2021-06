PAID, pregătit să îi despăgubească pe proprietarii locuinţelor asigurate pentru daunele cauzate de inundaţii, alunecări de teren sau cutremure Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) anunta ca are in acest moment suficiente fonduri proprii, dar si un program de reasigurare in valoare de un miliard de euro, fiind pregatit sa-i despagubeasca rapid pe toti proprietarii locuintelor asigurate pentru daunele cauzate de inundatii, alunecari de teren sau cutremure.



"Gandurile noastre bune se indreapta, in aceasta perioada, catre toti cei care au de suferit de pe urma inundatiilor care afecteaza foarte multe gospodarii. Pierderile materiale ar putea fi depasite mai usor astazi - cand exista, prin lege, obligativitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

