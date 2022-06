Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului a fost intrebat cum comenteaza opinia PNL potrivit careia ministrul de Finante trebuie sa vina cu un plan privind stoparea cresterii preturilor la carburanti. ”Nu cred ca liberalii vin cu o solutie de interventie in piata. PNL nu are in programul de guvernare. Nu am vazut, in…

- Guvernul isi propune reducerea evaziunii fiscale si cresterea incasarilor din TVA. De asemenea, urmareste reducerea evaziunii fiscale prin e-facturare, precum si prin radarul marfurilor si mai buna conformare fiscala, ceea ce va conduce la reducerea decalajului dintre cheltuielile bugetare si incasari,…

- Nu se va lua nicio masura in Guvern fara sa existe un dialog cu mediul de afaceri, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Stiu si eu si dumneavoastra discutiile din spatiul public privind anumite modificari la Codul Fiscal sau anumite abordari. Eu vreau sa va asigur ca nu se va lua nicio masura in…

- Romania are nevoie de 105 ani ca sa ajunga Germania din urma. Cu un PIB de 218 mld. euro in 2020, Romania este a doua cea mai mare economie din Europa Centrala si de Est, dupa Polonia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Episod rușinos pentru statul roman: Ce decizie au luat bancile Episod rușinos pentru statul roman: Ce decizie au luat bancile Vineri, bancile nu au participat la sesiunile de oferte necompetitive aferente licitațiilor de joi, cand Ministerul Finanțelor a imprumutat suma de 650,5 milioane de lei, in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, la reuniunea ministrilor Educatiei din statele membre ale Uniunii Europene, ca este nevoie "de un efort sustinut pentru trecerea de la un raspuns umanitar de urgenta, in care am asigurat accesul la educatie, la dezvoltarea unor servicii de calitate…

- Romania este o țara sigura, membra a Uniunii Europene și a NATO, ceea ce garanteaza securitatea afacerilor și investițiilor, transmite premierul Nicolae Ciuca, dupa intalnirea cu comisarul european Paolo Gentiloni, responsabil pentru Economie. Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit marți cu comisarul…

- Piata ambarcatiunilor de agrement din Romania este afectata de criza sanitara, cresterea preturilor utilitatilor si de razboiul din Ucraina, un vanzator de barci produse in strainatate sustinand ca pana anul viitor nu va putea livra nicio barca noua pe piata din Romania, din cauza lipsei materiei…