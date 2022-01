Pact global al marilor branduri, pentru reducerea producţiei de plastic Principalele branduri internationale, printre care Coca Cola, PepsiCo, Unilever sau Nestle au facut un apel, luni, pentru incheierea unui pact global destinat reducerii productiei de plastic, informeaza Reuters. Un numar de 70 de companii, majoritatea din industria bunurilor de larg consum si ale caror produse sunt vandute in recipiente de plastic, au semnat o declaratie […] The post Pact global al marilor branduri, pentru reducerea productiei de plastic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele branduri internationale, printre care Coca Cola, PepsiCo, Unilever sau Nestle, au facut un apel luni pentru incheierea unui pact global destinat reducerii productiei de plastic. Un numar de 70 de companii, majoritatea din industria bunurilor de larg consum si ale caror produse sunt vandute…

- Peste 70 de mari companii multinaționale, printre care Coca-Cola, Pepsi, Unilever sau Nestle, au semnat o declarație prin care cer un pact global pentru combaterea poluarii cu plastic. Companiile și-au acordat aproape un an pentru a incepe negocierile ce ar trebui finalizate și concretizate intr-un…

- Un val de infectari cu varianta Omicron a coronavirusului ar putea face a Israelul sa ajunga la imunitate in masa, a afirmat, duminica, un inalt oficial din Ministerul israelian al Sanatatii, potrivit Reuters. Aparitia variantei Omicron a dus la un val de cazuri de covid-19 in intreaga lume, in perioada…

- The European Commission on Tuesday adopted rules that will make the European Union COVID-19 certificate valid for travel nine months after the completion of the primary vaccination schedule, according to Reuters. The proposal comes as several EU states introduce additional requirements on travellers…

- Ministerul de Finanțe va pune in dezbatere publica proiectul de OUG privind unele masuri fiscal-bugetare, printre care se numara și cele care ingheața sporurile pentru toți angajații sistemului public, dar și indemnizațiile demnitarilor. De asemenea, pensiile speciale vor fi inghețate, iar cele ale…

- The World Health Organization (WHO) announced on Monday that the heavily mutated Omicron coronavirus variant is likely to spread internationally and poses a very high risk of infection surges that could have severe consequences in some places, according to Reuters. The WHO stated that no Omicron-linked…

- World leaders began arriving on Monday at a U.N. conference critical to averting the most disastrous effects of climate change, their challenge made even more daunting by the failure of major industrial nations to agree on ambitious new commitments, according to Reuters. The COP26 conference in Glasgow…

- Multinationala de bauturi racoritoare Coca-Cola alaturi de Pepsico, Unilever si de Nestle sunt companiile care au poluat cel mai mult lumea cu plastic pe parcursul ultimului an, potrivit studiului pe care il publica anual organizatia de aparare a mediului Greenpeace, relateaza EFE. Coca-Cola,…