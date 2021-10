Marți trebuia sa se deschida Spitalul Modular de la Lețcani pentru a primi și trata pacienții depistați cu COVID-19. Unitatea, insa, nu are oxigen, astfel ca se amana deschiderea ei. In aceste situații, pacienții stau pe targi in unitațile de primiri urgențe ale spitalelor, sperand la eliberarea unui loc pentru ei. O data a deschiderii este estimata doar in funcție de viteza cu care vor amplasa stocatorul de oxigen, necesar in tratarea pacienților COVID-19. ,,La unitatea de la Lețcani se fac in continuare eforturi pentru a fi deschisa. Problema este ca nu avem o soluție alternativa pentru oxigen…