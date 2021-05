Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea la internare pentru pacienții care au nevoie de reabilitare post-COVID este extrem de mare in acest moment, avertizeaza medicul Beatrice Mahler, mangerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti. Beatrice Mahler a spus, miercuri, la Digi24, ca secția COVID-19…

- Rudele si apartinatorii pacientilor internati in Sectia ATI COVID-19 de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" pot afla zilnic informatii despre starea de sanatate a acestora printr-un serviciu de call center implementat de STS la initiativa unitatii medicale. Rudele si apartinatorii…

- Beatrice Mahler: "As vrea sa atrag atentia asupra simptomatologiei care ar trebui sa trimita pacientul catre un consult medical in spital. Daca in valul doi vorbeam in mod deosebit de o monitorizare a saturatiei, sigur, saturatia ramane un parametru care trebuie monitorizat acasa, dar este extrem de…

- Nicu Covaci a ajuns in prima faza in Bucuresti si pentru ca se simtea rau s-a dus la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", dupa care a venit in orașul natal Timisoara."Eu si partenera mea de viata am avut COVID, anul trecut, in ianuarie. Eram la Timisoara. Sigur ca atunci nu se stia de COVID,…

- Medicul Beatrice Mahler a precizat luni,la B1 TV, ca secția de Terapie Intensiva de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala „este plina in acest moment”, iar acest lucru și tulpina britanica, „care circula deja de ceva timp in Romania”, ii lasa impresia ca al treilea val pandemic…

Barton Williams in varsta de 36 de ani, era chirurg ortoped la un spital din America. Nu stia…

- Nora asistentei de la la Institutul de Pneumoftiziologie ″Marius Nasta″, care s-a stins la o saptamana dupa ce a primit rapelul pentru vaccinul anti-Covid-19, povestește ce s-a intamplat in realitate. Medicul Alexandru Rafila i-a explicat acesteia ce se petrece in organismul persoanelor care se vaccineaza…