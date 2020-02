Stiri pe aceeasi tema

- Sala de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui vineri, 17 ianuarie 2020, incepand cu ora 17:00, respectiv miercuri, 29 ianuarie 2020, incepand cu ora 10:00 și 11:00, doua spectacole de teatru dedicate copiilor. Spectacolul „Magia lui Mikey Mouse”, pus in scena de…

- In 2020 sunt confirmați cavor veni in Romania urmatorii artiști: Lara Fabian, Tarja Turunen, Bruce Dickinson, trupa Papa Roach, cantareata fado Mariza, grupul Pink Martini, contrabasistul Avishai Cohen, trupa thrash Machine Head, Toto Cutugno, Celine Dion, grupurile Clutch si Amon Amarth, Phil Anselmo…

- Noua spitale din Capitala vor asigura asistenta medicala de urgenta in zilele de Craciun, informeaza Agerpres Potrivit Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, in zilele de 25 - 26 decembrie, urmatoarele spitale - adulti si copii - vor asigura asistenta medicala de urgenta:*…

- Mai mulți medici rezidenți au fost umiliți chiar de coordonatoarea lor, acompaniata și de șefa de secție de la Spitalul Clinic de Urgența „Sfantul Ioan” din Capitala. Tinerii medici au protestat pentru ca nu au fost lasați sa semneze in „condica de rezidențiat” la sfarșitul zilei de munca. Scena a fost…

- Draga Moș Craciun, Victor s-a nascut intr-o familie care nu avea nici macar un acoperiș deasupra capului… Familia lui Victor ne-a cerut ajutorul in primavara acestui an, atunci cand strabunica lui i-a dat afara din casa. Tatal lui Victor are scolioza, mama lui este dintr-o familie cu 6 copii, mama ei…

- Arhiepiscopia Bucurestilor distribuie peste 900 de exemplare din Noul Testament cu Psalmii catre principalele spitalie din Capitala. Cartile raman in bibliotecile capelelor si vor fi puse la dispozitia pacientilor. Noul Testament va ajunge si la...

- Anca Dumitra a știut de la 5 ani ca vrea sa fie actrița, iar universul a complotat ca visul ei sa se concretizeze. A parasit orașul natal, Craiova, in favoarea Capitalei, unde i-au lipsit parinții, dar și iubitul de la acea vreme. Efortul ei nu a fost in zadar, actrița avand acum o cariera de succes:…

- Ziarul Unirea Romania anului 2019. Trei mari SPITALE raman fara apa calda și caldura. Peste 900 de pacienți afectați Romania anului 2019. Trei mari SPITALE raman fara apa calda și caldura. Peste 900 de pacienți afectați Criza apei calde si a caldurii din Bucuresti afecteaza trei spitale, printre care…