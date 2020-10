Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul liberal a angajat in ultimul an aproape 1.000 de bugetari pe luna, arata datele obtinute de Antena 3 de la Ministerul Finantelor Publice. Numarul total al angajatilor de la stat depaseste acum 1,2 milioane. Potrivit datelor citate de Antena 3, in ultimul an, guvernul PNL a angajat peste 11.000…

- Campanie electorala cu pumni si sange, in comuna Bucsani din judetul Giurgiu. Viceprimarul Ionel Chivulet, cu atributii de primar si concubina acestuia l-au batut cu papucii pe fostul viceprimar, Ion Rizea, membru PSD. Si unii si altii au depus plangeri la politie si si-au scos certificate medico legale,…

- PSD nu și-a schimbat intenția de a depune moțiunea de cenzura, astfel ca data de 17 august ramane valabila. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a precizat, miercuri, la Antena 3, ca PSD nu și-a schimbat intenția, astfel ca moțiunea va fi depusa luni. Deși nu exista, la aceasta ora, numarul…

- Un sondaj de opinie la nivel național realizat de CURS in perioada 29 iulie – 5 august 2020 și difuzat de Antena 3 arata urmatorul clasament politic: Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare cu care dintre urmatoarele partide sau alianțe veți vota? Partidul Național Liberal (PNL) – 31%…

- Ministerul Sanatații a decis sa instaleze o conducere militara la Direcția de Sanatate Publica București, potrivit unor surse citate de Antena 3. Cel care va fi la comanda este generalul Ionel Oprea, cel care a coordonat și Spitalul Județean Suceava in perioada starii de urgența. Actualul director al…

- Balbele autoritaților legate de transmiterea coronavirusului nu au limite. Ministerul Sanatații nu reușește, nici dupa cinci luni de la deputul pandemiei, sa aiba o poziție solida pe subiectul asimptomaticilor. La emisiunea lui Marius Tuca, miercuri seara, Arafat spune ca asimptomaticii sunt mai contagioși…

- Proaspatul președintele interimar al Consiliului Național al PSD, Vasile Dancu, va avea un contracandidat la alegerile pentru acest for al partidului. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a anunțat, luni, la Antena 3, intr-o intervenție prin telefon, ca iși va depunde candidatura pentru funcția…

- Vicepreședintele PNL Virgil Guran a fost etichetat, vineri, in ediția emisiunii Obiectiv, de la Antena 3, drept „odios” și „figura stalinista profunda”. Liderul liberal a fost intrebat de moderatori despre starea actuala din Romania in pandemie, acesta incercand sa explice din punctul sau de vedere…