- Ucraina a negat acuzatiile formulate marti de compania rusa Gazprom conform carora retine din gazul natural livrat Republicii Moldova prin conductele de pe teritoriul ucrainean, acuzand in schimb Rusia ca foloseste gazul ca instrument politic pentru a limita aprovizionarea Europei, relateaza agentia…

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- Forțele ucrainene se apropie de periferia orașului Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca forțele sale au inceput sa se retraga. Ucraina a afirmat ca a eliberat orașul-cheie Snihurivka, situat la aproximativ 32 km nord de Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Fortele ruse s-au retras din orasul Lyman, dupa ce au fost inconjurati de ucraineni. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson d

- Fortele ucrainene sunt pe cale sa preia din nou controlul asupra localitatilor din jurul orasului Izium gratie contraofensivei lor impotriva fortelor ruse in estul Ucrainei, a anuntat Kievul duminica, transmite AFP, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un grup de hackeri ucraineni a folosit profiluri false ale unor femei atractive pe rețelele de socializare pentru a-i pacali pe soldații ruși sa trimita fotografii pe care le-au localizat geografic potrivit Financial Times. Ei au impartașit informațiile cu armata ucraineana. In cateva zile, intreaga…

