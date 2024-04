Avioane de vânătoare israeliene au lovit ținte ale Hezbollah în estul Libanului Forțele aeriene israeliene au declarat miercuri ca avioanele lor de vanatoare au lovit infrastructura Hezbollah la nord de Baalbek, in estul Libanului, potrivit Reuters, preluat de jurnalul.ro. Forțele aeriene israeliene au declarat miercuri ca avioanele lor de vanatoare au lovit infrastructura Hezbollah la nord de Baalbek, in estul Libanului, pe fondul ingrijorarilor ca intensificarea schimburilor […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

