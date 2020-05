Stiri pe aceeasi tema

- Numai in ultimele doua saptamani ofertele au inregistrat o creștere de peste 60%. De cealalta parte, dupa mai bine de doua luni de inactivitate, și oamenii sunt nerabdatori sa se reangajeze, mai ales ca veniturile le-au scazut drastic. In aceasta perioada exista o buna șansa pentru angajatori de a…

- La TVR1 , ministrul a anunțat ca statul, prin ministerul de resort, a creat un stoc general in mediul public și privat de aproaximativ 100 de milioane de masti. „S-a ajuns la cifra de 100 de milioane de masti ce vor fi distribuite oriunde este nevoie. Dupa 15 mai vom vedea intr-o perioada de doua saptamani…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, la Realitatea TV, ca in sedinta de Guvernde saptamana aceasta se va adopta rectificarea bugetara pentru a transfera sume catre sanatate dar si munca si protectie sociala. Premierul s-a referit la somajul tehnic, un milion de romani, angajati la privat, fiind…

- Secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu, a prezentat masurile care se vor lua in perioada Sarbatorilor Pascale, dar și ce acțiuni au facut structurile MAI, in ultimele 24 de ore."Activitațile structurilor Ministerului Afacerilor Interne au continuat, in toata aceasta perioada, avand ca…

- Federația Coaliția pentru Educație saluta eforturile directorilor, cadrelor didactice și parinților care fac posibila continuarea procesului de invațare in aceasta perioada. “Dorim sa mulțumim și sa felicitam fiecare dascal din Romania care in aceasta perioada de grea incercare și-a ințeles cu adevarat…

- Deputatul PSD Violeta Raduț, printre inițiatorii proiectului de lege de susținere a sectoarelor economice afectate de coronavirus in Politic / on 19/03/2020 at 11:23 / Parlamentarii PSD, intre care și deputatul de Teleorman Violeta Raduț, au depus, miercuri, la Parlament un proiect de lege care prevede…

- Andrei Baciu: „Trebuie luate toate masurile luate pentru a evita transmiterea virusului pe orizontala, in comunitate. Sunt masuri de restricție pentru transporturi. Cand romanii se vor indrepta spre Romania, este foarte important sa fie preciși in a declara tot traseul din ultima perioada. Suntem departe…

- Romania nu este pregatita pentru Coronavirus. La una dintre cele mai mari companii, care pastreaza medicamentele pentru o eventuala epidemie a unui virus in Romania, este stoc zero. Ministrul Sanatatii a declarat aseara in cadrul unei conferinte de presa ca se lucreaza la foc continuu pentru refacerea…