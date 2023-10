Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Radu Vieru, vicepreședinte PNL Alba Iulia: Un lider pentru sanatate! Marius Hațegan merita sprijinul comunitații medicale Radu Vieru, vicepreședinte PNL Alba Iulia: Un lider pentru sanatate! Marius Hațegan merita sprijinul comunitații medicale Intr-o lume in continua schimbare și…

- Pe frontispiciul ziarului „Romania libera” trona, ani de zile, un desen facut de tinerii acelor vremi pe un perete al cladirii Facultații de Arhitectura din București, situata-n spatele fantanii Pieței Universitații: „Libertate, ochii planși vor sa te vada!” O mie de tineri au murit la revoluție. Patruzeci…

- Secretarul de stat Antony Blinken a vorbit cu ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, despre ancheta desfașurata de autoritațile din Romania in cazul resturilor de drona care au fost gasite pe malul romanesc al Dunarii, aproape de granița cu Ucraina, anunța Departamentul de Stat, prin purtatorul…

- Campania Luna Nationala de Informare despre Boli Transmisibile. MS desfasoara activitati de informare, educare si comunicare Ministerul Sanatații din Romania, cu sprijinul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) și al direcțiilor de sanatate publica din intreaga țara, demareaza in luna septembrie…

- Claudiu Salanța, arhitectul șef al județului Cluj, spune ca și el a cazut prada impostorului care a lucrat timp de 11 ani ca arhitect in Cluj-Napoca, folosindu-se de o diploma de arhitect falsa. Arhitectul chiar a postat public un proiect in comuna Bonțida, premiat inainte la o Bienala de Arhitectura,…

- Celebrul artist britanic Robbie Williams se pregatește pentru un concert in Romania, iar inainte de a veni in țara noastra i-a acordat un interviu Andreei Esca pentru revista Alistmagazine. In cadrul interviului, Esca i-a povestit artistului cum și-a ținut fiica o zi intreaga in fața unui lift pentru…

- „Este tot o decizie care se va lua la Ministerul de Finante. Eu cred ca este cat se poate de onest ca toti cei care fac profit in Romania, ca sunt companii multinationale sau companii romanesti sa plateasca taxe. Ministerul de Finante trebuie sa gaseasca acele solutii prin care sa nu poata sa fie evitate…

- Bursa americana a produs marți, prima zi a lunii august, scaderi de 0,3% pentru S&P500 și Nasdaq, cu o contracție de 2,4% pentru Tesla și de 0,4% pentru Apple. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o investigație a autoritaților americane ar putea duce la rechemarea in…