(P) Gențile de damă din piele naturală Tuscany Leather, blazon și prieten de drum pentru femeia modernă Știați ca gențile in forma lor inițiala erau inclusiv un simbol al statutului social? La inceput gențile erau mici ”portofele exterioare” in care aristocrația ținea monede și parfumuri. Cu cat erau mai sofisticate aceste mici accesorii, cu atat persoana iși demonstra bogația. Abia in secolul al XIX –lea femeile realizeaza rolul de sex appeal al micilor borsete și le decoreaza progresiv mai rafinat. Astfel, aspectul genții prinde rol de blazon și o confirmare a statutului social. Acest aspect se pastreaza și in zilele noastre, intrucat geanta, ceasul și pantofii sunt elemente evidentiatoare a poziției… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poate ti s-a intamplat, in pofida unui numar considerabil de genti si posete, sa te regasesti in diferite situatii in care sa nu ai modelul potrivit pentru unele dintre cele mai elementare activitati ale vietii de zi cu zi. E o problema comuna multor femei, pentru ca de multe ori se intampla sa faci…

- Doua proiecte importante pentru calitatea vieții maramureșenilor și pentru dezvoltarea județului vor fi susținute in acest an. „Proiectul parcurilor industriale, adoptat deja in Consiliul Județean, primește 5 milioane de lei, iar pentru depozitul temporar de deșeuri sunt prevazute 3 milioane de lei.…

- In cursul zilei de astazi, 4 martuie 2021, Primarul, Adrian Teban, impreuna cu Arhitectul Sef, Sava Victor si echipa de implementare a proiectului s-au aflat in vizita de lucru pe santierul imobilul aflat pe strada 21 Decembrie 1989, nr. 161. Cu aceasta ocazie, edilul Cugirului a discutat cu dirigintele…

- Gențile sunt accesoriu nelipsit din garderoba oricarei femei. Pentru ca exista legenda conform careia poți gasi tot ce iți dorești in geanta unei femei și se spune ca nu ai voie niciodata sa umbli in ea, poșetele de dama au devenit din ce in ce mai incapatoare și mai practice. De la farduri, la lucruri…

- O femeie, de 45 de ani, din comuna Rociu, județul Argeș, a fost reținuta pentru 24 de ore și introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva Valcea. Aceasta este banuita de sustragerea a 11.800 de lei. Polițiștii de investigații criminale din Ramnicu Valcea au dispus, ieri, reținerea pentru…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca imunitatea data de vaccinul anti-COVID poate dura si peste un an, conform estimarilor si datelor existente, iar anticorpii incep sa apara la 14 zile de la administrarea primei doze de ser, in cazul vaccinului pe baza de ARN…

- Majoritatea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 au anticorpi in organism chiar si la sase luni dupa infectare, sugereaza un studiu finlandez publicat astazi. Nivelul in anticorpi este cu atat mai ridicat cu cat forma bolii COVID-19 este mai grava. Cercetarea, elaborata de Institutul national…