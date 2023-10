Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-30 octombrie 2023, Capitala va deveni gazda unor producții importante din țara și din strainatate, un spațiu de dialog și cunoaștere, un spațiu efervescent, deschis creatorilor și publicului.

- Sectorul 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan Iordache” organizeaza, in luna noiembrie cea de-a V-a ediție a Festivalului Național de Teatru pentru Tineret „Ștefan Iordache”. Intrarea este gratuita in limita locurilor di

- Biletele pentru spectacolele celei de-a 33-a editii a Festivalului National de Teatru, care va avea loc intre 20 si 30 octombrie, vor fi puse in vanzare miercuri, la ora 12.00, pe toate platformele de vanzare ale fiecarui teatru gazda, precum si la casele lor de bilete, potrivit news.ro.Pentru un…

- Programul artistic al celui de-al paisprezecelea weekend „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” cuprinde, pe 5 si 6 august, expozitii de pictura, ateliere de creativitate si lectura, demonstratii de pictura pe panza si arta firului de matase, dar si spectacole de teatru.Demarat in luna aprilie,…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava a fost selectat pentru a treia oara consecutiv la Festivalul Național de Teatru. De data asta cu spectacolul ”Livada”, dupa Anton Cehov, in regia lui Slava Sambriș. ”Echipa curatoriala a FNT 2023 (Mihaela Michailov, Oana Cristea Grigorescu și Calin Ciobotari),…

- Echipa curatoriala a FNT 2023 (Mihaela Michailov, Oana Cristea Grigorescu și Calin Ciobotari – foto), in urma vizionarii a peste 150 de spectacole cu premiera in anul teatral 2022-2023, in teatre de stat și teatre independente, a optat pentru o serie de producții pe care le-a considerat relevante pentru…

- Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Național de Teatru (FNT) se va desfașura in perioada 20-29 octombrie, la București. Echipa curatoriala a FNT (Mihaela Michailov, Oana Cristea Grigorescu și Calin Ciobotari), in urma vizionarii a peste 150 de spectacole cu premiera in anul teatral 2022-2023, in teatre…