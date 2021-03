(P) Fast & Fixed, noua ta dantură, gata în mai puțin de 24 de ore! Ai aflat ca exista posibilitatea sa ai dinți intr-o singura zi? Daca nu, inseamna ca nu ai auzit inca de cea mai moderna soluție oferita de medicii dentiști: sistemul Fast & Fixed! Stomatologia reprezinta una dintre ramurile medicinei care au beneficiat in cea mai mare masura de progresul tehnologic specific ultimelor decenii. Proceduri și intervenții care pareau imposibile in secolul trecut au ajuns acum absolut normale. Astfel, oricine poate sa beneficieze de servicii medicale de o calitate mult superioara celei la care puteau sa aiba acces generațiile anterioare. Sistemul de implanturi de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

