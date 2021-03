Seria o urmarește pe Vanderpump cum organizeaza petreceri intime in exterior pentru vedete ca: Iggy Azalea, Jeff Lewis, Joel McHale, Lala Kent, Margaret Cho, Mario Lopez, Sheryl Underwood, Steve-O, Tori Spelling și alții. Televiziunea E! ii poarta pe telespectatori in cealalta parte a lumii, cea care abunda in diamante și rose, prin intermediul emisiunii Overserved with Lisa Vanderpump, in premiera de pe 28 martie, de la 23:00. In fiecare episod de 30 de minute, gazda invita publicul in extravaganta gradina de la Villa Rosa pentru o seara plina de surprize și confesiuni, alaturi de doua-trei…