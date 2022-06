Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 7 iunie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului va pronunța hotararea in cazul lui Valeriu Boboc, tanarul ucis de un fost polițist in timpul protestelor din 7 aprilie 2009. Anunțul a fost facut de unul din avocații familiei Boboc, Valeriu Pleșca. „Astazi, 7 iunie 2022, Curtea Europeana a Drepturilor…

- Prezența americana in Romania trebuie sa fie mai robusta, avand in vedere ca avem cel mai mare numar de kilometri de frontiera comuna cu Ucraina, spune ambsadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii intr-un interviu pentru Digi24. Andrei Muraru crede ca exista provocari și intr-o alta zona apropiata…

- Kim Kardashian a fost pusa la zid de fani, la cateva zile dupa nunta surorii sale care a avut loc in Portofino, Italia. Vedeta din Statele Unite ale Americii a fost surprinsa de papparazzi alaturi de fetița ei, iar fanilor nu le-a venit sa creada cum este imbracata North, noteaza click.ro. Kim Kardashian…

- Bruce Willis a fost fotografiat luand pranzul in Brentwood, California, Statele Unite ale Americii, la șase saptamani de cand a dezvaluit ca renunța la actorie dupa ce a fost diagnosticat cu afazie. In varsta de 67 de ani, actorul din ”Pulp Fiction”, a fost surprins in timp ce statea la o masa de pe…

- Compania Amazon a anunțat printr-un mesaj intern ca va rambursa cheltuielile personalului din SUA care calatorește pentru o varietate de proceduri medicale care nu pun viața in pericol, inclusiv pentru avorturi, scrie BBC . In mesajul adresat anajaților, firma scrie ca va plati pana la 4.000 de dolari…

- Statele Unite ale Americii, cu creșterea lor record a datoriei de stat, trebuie sa reduca, nu sa creasca sarcina apararii. Aceasta opinie a fost exprimata de cercetatorul principal al Cato Institute, fostul asistent special al președintelui american Reagan, Doug Bandow, care a fost anterior angajat…

- Serena Williams este o cunoscuta jucatoare de tenis din Statele Unite ale Americii. Sportiva a fost la un pas de moarte cand a nascut-o pe fetița ei, Alexis Olympia Ohanian. Iata ce marturisiri a facut profesionista!