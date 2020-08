(P) Descoperă noile rujuri Gerovital Beauty! Ai încredere în tine în fiecare zi! Daca ai ramas fidela rutinei de skincare și makeup in aceasta perioada, inseamna ca știi care sunt efectele pe care machiajul și ingrijirea personala le pot avea asupra ta. De la incredere in sine pana la un tonus ridicat, machiajul te ajuta sa te simți mai bine in pielea ta. Iar rujul este cel care face intotdeauna diferența. Știm ca in ultima perioada ți-a fost destul de dificil sa il porți impreuna cu masca de protecție și tocmai de aceea am creat 6 nuanțe noi, potrivite pentru vara și pentru contextul special in care ne aflam. Curioasa? Afla mai multe despre rujurile Gerovital… Machiajul stimuleaza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie si in arealul sitului arheologic de la Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, in contextul in care in intreg judetul Hunedoara este deja valabila o masura similara dispusa de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, a informat marti administratia…

- Astfel, masca de protectie a devenit obligatorie in spatiile publice aglomerate din judetul Vaslui, in perioada 4 - 17 august. "Incepand cu data de 4 august, este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani,…

- De la 1 august brașovenii trebuie sa poarte maști de protecție in spațiile aglomerate deschise din județ. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis sa fie luata aceasta masura impotriva raspandirii COVID-19. Astfel, de la inceputul lunii august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața,…

- Guvernul a adoptat hotararea referitoare la stabilirea masurilor care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Purtarea maștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- Medicii din Romania trag un semnal de alarma și explica ce se intampla daca folosim de doua ori aceeași masca de protecție. Fara sa ne dam seama, acest obicei ne poate imbolnavi de Covid-19.

- Tot mai multe persoane se plang de iritații și afecțiuni ale tenului dupa ce in ultimele saptamani cu toții, din obligație sau preventiv, folosim maști de protecție impotriva COVID 19 mai multe ore pe zi. Dr. Veronica Moisil, medic specialist dermatolog la Estetderm, ne-a dat cateva sfaturi despre cum…

- Ludovic Orban a vorbit despre amenzile pentru nepurtarea mastii de protectie in timpul vizitei pe care a efectuat-o vineri la fabrica Star Assembly din Sebeș. "O perioada de timp recomandarea pe care am dat-o catre forțele de ordine este aceea de a informa, de a solicita respectarea regulilor.…