Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ivan a fost intrebat duminica, la Digi 24, ce se va intampla cu sutele de mii de functionari publici care odata cu digitalizarea isi vor pierde slujbele. “Statele care dau cele mai eficiente servicii administrative in format digital. Si avem Danemarca, Estonia, Portugalia, Polonia. Am facut…

- Sprijinul pentru Ucraina in randul europenilor ramane ridicat, dar la aproape doi ani de cand Rusia a declanșat invazia pe scara larga. Cu toate acestea, doar 10% din europeni mai cred acum ca armata ucraineana poate invinge Rusia, conform unui sondaj la nivelul UE și publicat de The Guardian. Sondajul…

- Presa locala a relatat ca protestele au inceput joi seara tarziu pe partea belgiana, iar unii fermieri olandezi s-au alaturat ulterior.Autoritațile olandeze au recomandat sa nu se calatoreasca in Belgia vineri, daca este posibil.In vestul Belgiei, fermierii blocheaza de mai multe zile intrarea sau ieșirea…

- Presa locala a relatat ca protestele au inceput joi seara tarziu pe partea belgiana, iar unii fermieri olandezi s-au alaturat ulterior.Autoritațile olandeze au recomandat sa nu se calatoreasca in Belgia vineri, daca este posibil.In vestul Belgiei, fermierii blocheaza de mai multe zile intrarea sau ieșirea…

- O masa de aer cald afecteaza sud-vestul și vestul Europei, aducand temperaturi deosebit de ridicate in zone precum Portugalia și Spania.Astazi se anunța temperaturi maxime de 25...28 de grade Celsius, anticipandu-se noi recorduri termice in aceste regiuni. Pe plajele din Portugalia și Spania,…

- Guvernul ceh a prelungit controalele la frontiera cu Slovacia pina in 2 februarie, a declarat ministrul de interne Vit Rakusan. Republica Ceha, alaturi de Germania, Polonia si Austria, a introdus aceste controale in septembrie si octombrie, pe masura ce numarul migrantilor care trec in tarile mai bogate…

- Dulaglutida, medicament din tratamentul diabetului, poate reduce riscul de creșterea in greutate in cazul femeilor ex-fumatoare, potrivit unui nou studiu. Creșterea in greutate, dupa renunțarea la țigara, poate fi o problema reala pentru foștii fumatori. In cazul femeilor, problema aceasta ar putea…