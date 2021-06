Nu lasa tendințele la costume de mire din acest an sa te ia prin surprindere, mai ales daca vrei sa te casatorești in curand. Arunca o privire la hit-urile propuse de designeri pentru acest an, la culorile de top și accesoriile potrivite pentru o nunta de vis. Iata care sunt cele mai populare tendințe in moda la vestimentația mirelui, din acest an: Sunt in mare voga costumele la comanda, care sunt croite dupa un tipar unic și dupa masurile mirelui, ca de exemplu cele din colecția Filip Cezar Designerii recomanda costumul englezesc pentru o silueta ajustata, costumul din trei piese, costumul…