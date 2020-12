(P) Clinica Aqua Dental îmbunătățește sănătatea cavității bucale și estetica zâmbetului tău Un zambet frumos, armonios și cu aspect natural este unul dintre cele mai importante elemente ale unei imagini profesionale. Pentru a-l obține, este nevoie in principal de menținerea sanatații intregii cavitați bucale. Asta inseamna, printre altele și alegerea unor soluții corespunzatoare oferite de medicii stomatologi. Multe studii au aratat, de-a lungul anilor, ca imbunatațirea atractivitații fizice poate avea un impact pozitiv asupra interacțiunilor interpersonale, iar acestea la randul lor influențeaza stima de sine. Un zambet frumos, alb imaculat, este considerat un mare atu in viața privata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

