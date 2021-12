Stiri pe aceeasi tema

- Pastorala transmisa cu prilejul Nașterii Domnului de Preafericitul Parinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, se intituleaza „Dumnezeu este iubire smerita și darnica”. In mesajul sau pastoral, Parintele Patriarh subliniaza ca „Sarbatoarea Nașterii Domnului sau Craciunul a fost pentru mari…

- O dieceza romano-catolica din Sicilia le-a prezentat scuze parintilor dupa ce episcopul sau i-ar fi spus unui grup de copii ca Mos Craciun nu exista, relateaza bbc.com, noteaza news.ro. La un eveniment religios de saptamana trecuta, episcopul Antonio Stagliano le-a spus copiilor si ca tinuta lui Mos…

- Reprezentanții Bisericii Creștine Noua Generație (BCNG), vor organiza in cursul lunii decembrie, concerte de colinde, cu intrare gratuita, in doua orașe din județul Mureș, iar unul in județul Harghita. ,,Se apropie cea mai frumoasa perioada din an și abia așteptam sa celebram Craciunul impreuna cu voi!…

- Acum mai bine de un an venea un tanar liberal la carma județului si se lauda cu echipa caștigatoare care va pune Maramuresul pe roate. In fapt am vazut in tot acest timp o incapabilitate și o incompetenta de a crea conexiuni cu administrațiile locale, cu mediul de afaceri, cu zona ONG-urilor și cu tot…

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare ajunge maine pe Aeroportul Maramures. Membrii delegatiei vor intr In carantina timp14 zile la Hotel Doua Veverițe. Ne intrebam care sunt masurile luate de autoritați pentru ca Maramuresul sa nu devina un focar al variantei Omicron. Un avion Tarom a decolat duminica…

- Școala Gimnaziala Iernut se poate mandri cu faptul ca in ultimii ani toții elevii care au absolvit clasele a VIII-a au continuat studiile liceale. Cei 600 de copii care invața acum la aceasta școala au un motiv de bucurie in plus: salile lor de clasa ofera condiții care ii ajuta sa aiba performanțe…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei in cooperare cu lucratori din cadrul D.G.A. si S.C.C.O. Maramures au efectuat unsprezece perchezitii domiciliare pe raza judetului Maramures, in urma carora au fost ridicate in vederea confiscarii 33.105 pachete tigari, un autoturism, diferite…

- Dupa un an de pauza, Maramuresul s-a vazut din nou de sus din baloane cu aer cald. In Tara Lapusului, a inceput Maramureș Balloon Fiesta 2021. Peste 60 de oameni cu 15 echipaje au urcat la peste 250 de metri in aer. Din cauza restrictiilor, festivalul se desfasoara intr-un cadru mult mai restrans decat…