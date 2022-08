Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Nexta a postat pe Twitter un videoclip in care se menționeaza ca ”folosirea armelor biologice a avut succes: Putin a fost atacat de țanțarii de lupta ucraineni.” Oficialul rus este surprins intr-o ipostaza inedita, indepatand țanțarii care nu-i dadeau pace, atacandu-i fața. Intrucat iși folosețte…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care le permite tuturor cetațenilor Ucrainei sa solicite cetațenia rusa intr-un mod mult mai simplu decat pana acum. Decretul semnat de Vladimir Putin modifica decrete anterioare prin care procedura simplificata pentru obținerea cetațeniei…

- Italia a declarat, luni, stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters. Decretul guvernamental va permite autoritaților sa treaca peste formalitați…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar fi lansat Razboiul rus in Ucraina daca ar fi fost femeie, apreciaza premierul britanic Boris Johnson, care considera de dorit ca la putere sa se afle mai multe femei, relateaza AFP. „Daca Putin ar fi fost femeie, cea ce nu este, evident, cred intr-adevar ca nu s-ar…

- Group of Seven (G7) nations are set to announce an effort to pursue a price cap on Russian oil, US officials said Monday, though there is not yet a hard agreement on curbing what is a key source of revenue for Vladimir Putin’s war in Ukraine, according to Bloomberg. Russia’s war and limiting its profits…

- Vladimir Putin a dat primul interviu din ultimele peste 100 de zile, de cand Rsia a invadat Ucraina. El explica situația grava din punct de vedere economic a Rusiei prin faptul ca liderii europeni și americani „nu au dat curs solicitarilor noastre urgente de a menține contracte pe termen lung de furnizare…

- Fiica cea mica a lui Valdimir Putin, Katerina Tihonova, se logodește cu balerinul Igor Zelenski, conform site-ului de știri independent rus Vashnie Istorii, asociat cu saptamanalul german Der Spiegel. Jurnaliștii noteaza ca numele viitorului mire este doar o coincidența ironica cu cel al principalului…

- Directorul CIA, William Burns, a avertizat ca președintele rus Vladimir Putin a mizat foarte mult pe a doua faza a razboiului sau din Ucraina și crede ca „dublarea” conflictului militar este in continuare cea mai buna cale pe care o are de urmat, scrie Reuters. Șeful CIA a facut declarații la o conferința…