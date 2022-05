Stiri pe aceeasi tema

- Delia surprinde din nou publicul cu o lansare neașteptată și prezintă piesa ” OTZL GLTZ” cu videoclip oficial, dinamic și plin de energie. Piesa a fost compusă de Mihai Susma, Delia, Alex Cotoi, versuri de Mihai Susma, Delia, producție Alex Cotoi, iar videoclipul a fost regizat de SAN, DoP Alexandru…

- Arunca hit dupa hit și nu are de gand sa se opreasca aici. Otilia revine cu o surpriza de proporții pentru fanii sai. Artista a lansat vineri, 13 mai, hitul „ Bilionera“ in versiunea acustica, fiind prima parte din seria de live session-uri pe care le-a pregatit. Filmata intr-un cadru de vis, acompaniata…

- Final de saptamana pe ritmuri nostalgice. John Trend și Kataa lanseaza vineri, 13 mai, remixul hitului „ Speranțe”, piesa ce s-a bucurat de un succes colosal in urma cu 18 ani. Apariținand trupei Sistem, „ Speranțe” revine sub o forma electronica, care te va face sa dansezi pana la epuizare. Acestea…

- O luna ramasa pana la sezonul estival, iar Sasha Lopez și AMI deja ne dau hitul verii. Cei doi artiști lanseaza joi, 28 aprilie, „ Butterfly Dance”, o poveste fierbinte, pe ritmuri dance. Pe langa faptul ca se potrivesc foarte bine din punct de vedere muzical, pe Sasha și AMI ii leaga o foarte buna…

- Seber lanseaza vineri, 15 aprilie, „Sweet Dreams”, o piesa dance, cover dupa mega-hitul cantat de Eurythmics. DJ și producator, Seber este un proiect nou in industria muzicii electronice. Artistul are de gand sa faca inimile publicului sa vibreze pe scenele marilor festivaluri și promite multe surprize…

- Hot Pixels da startul petrecerilor la final de saptamana. Artistul lanseaza vineri, 8 aprilie, „ In My Dreams“, o piesa dance cu care are de gand sa incinga ringul. Melodia combina perfect stilul deep house și este una dintre acele piese capabile sa te scoata din monotonia de zi cu zi. Acestea fiind…

- La o saptamana de la lansarea „Nights In Marrakesh“, Otilia vine cu o noua versiune a piesei, in colaborare cu Onur Betin și Mert Hakan, doi artiști cunoscuți din Turcia. O piesa dance, plina de mister și senzualitate, remixul de la „Nights In Marrakesh” cu siguranța iși va gasi locul in playlistul…