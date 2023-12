Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Sepsi OSK a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Dinamo Bucuresti, in ultimul meci al etapei a 18-a a Superligii. Este a patra infrangere consecutiva pentru bucuresteni si al 12-lea meci la rand fara victorie pentru echipa lui Zeljko Kopic.Sepsi a condus cu 2-0 la pauza,…

- Echipa Universitatea Cluj a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FCU Craiova, intr-un meci din etapa a 18-a a Superligii.Gazdele au deschis scorul in minutul 18, prin Ianis Stoica, si au mai avut o ocazie mare in minutul 25, la Daniel Popa. In minutul 38 Compagnucci a centrat si…

- Superliga de fotbal: FC Voluntari a invins Farul Constanța intr-un meci cu șase goluriFC Voluntari a invins Farul Constanța in prima partida de sambata din etapa a XVII-a a Superligii de fotbal. Meciul FC Voluntari-Farul Constanța a fost caștigat de ilfoveni, scor 3-1. Scorul a fost deschis…

- Campioana Romaniei, Farul Constana, nu a reusit sa invinga pe teren propriu nici ultima clasata, FC Botosani, meciul din etapa a 15 a a Superligii, ultima din sezonul regular, incheindu se la egalitate, 1 1."Marinariildquo; au deschis scorul prin Artean, in minutul 61, iar "lantern rosieldquo;, fara…

- Echipa CFR Cluj a incheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Otelul Galati, intr-un meci din etapa a 13-a a Superligii.In prima repriza clujenii au avut un singur sut pe poarta, al lui Juricic, din minutul 34, iar oaspetii au avut si ei o sansa buna, la sutul lui Silva, scos…

- Echipa Sepsi OSK a invins luni, pe teren propriu, scor 5-2, formatia FC Botosani, intr-un meci din etapa a 13-a din Superliga. A fost prima victorie a lui Sepsi dupa sase infrangeri consecutive, conform News.ro.In minutul 15 al meciului de la Sf. Gheorghe, Romario Benzar a inscris in propria poarta…

- Echipa Universitatea Craiova a invins duminica, pe teren propriu, scor 5-1, formatia FC Botosani, intr-un meci contand pentru etapa a 11-a din Superliga, potrivit news.ro.Oltenii au deschis scorul prin Marian Danciu, care a reluat in gol o centrare in careu a lui Alexandru Mitrita. Era minutul 10,…