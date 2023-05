Stiri pe aceeasi tema

- Membrii USR Turda au transmis ca au avut discuții cu turdenii despre pensiile speciale și proiectele USR de eliminare a lor, dar și despre problemele locale care ii deranjeaza pe cetațenii turdeni. ”Ieri, impreuna cu Rigman Ciprian, președintele USR Turda, am fost din nou in mijlocul turdenilor, discutand…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a cerut miercuri "eliminarea" presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in represalii la un presupus atac cu drone asupra Kremlinului, atribuit de Moscova Kievului, care, la randul sau, neaga orice implicare, relateaza AFP.

- Frank Lampard a pierdut primele patru meciuri pe banca celor de la Chelsea, iar gruparea londoneza a fost eliminata din Champions League. Dupa infrangerea de marți cu Real Madrid (0-2 și 0-4 la general), antrenorul a vorbit despre numeroasele ocazii ratate de elevii sai.

- Administrația Fondului pentru Mediu pregatește deschiderea sesiunii de finanțare a Programului privind protecția speciilor de fauna salbatica, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemanatoare permise de lege, in vederea diminuarii conflictelor…

- Japonia nu mai are unde sa ingroape puii morti de gripa aviara, dupa cel mai grav focar a decimat efectivele de pasari și a dus la creșterea prețurilor la oua. Peste 17 milioane de pasari au fost ucise la nivel național in acest sezon. Eliminarea carcaselor trebuie facuta in mod corespunzator pentru…

- Lionel Messi (35 de ani) nu mai vrea sa ramana la PSG din vara și și-ar dori sa se intoarca la Barcelona. Eliminarea din optimile Champions League, 0-3 la general cu Bayern, și faptul ca a fost fluierat de galeria lui PSG ar fi fost picaturile care au umplu paharul, iar Leo ar fi decis sa nu semneze…

- Eliminarea totala a caselor de marcat cu casieri a iscat dezbateri intense in ultimul timp in spațiul public din Romania iar argumentele sunt pro și contra acestei masuri luate de unul dintre cele mai mari hipermarketuri, Auchan. Asociația Pro Consumatori nu este de acord, insa, cu aceasta practica…

- Banca Mondiala a propus patru scenarii in ceea ce priveste pensiile de serviciu din sectorul civil, si anume eliminarea imediata a tuturor pensiilor de serviciu sau eliminarea pensiilor de serviciu pentru toti cei care nu au acumulat inca vechimea, inghetarea tuturor pensiilor de serviciu, un nou plafon…