- Cunoscutul analist financiar Radu Georgescu demonteaza laudele guvernanților și ale BNR potrivit carora inflația este in scadere și arata cum a scazut in ultima perioada puterea de cumparare a romanilor

- O veste buna pentru șoferii care folosesc aplicația Waze: funcția preferata de mulți a fost reactivata! Dupa ce in septembrie 2023 aplicația a luat decizia de a renunța la opțiunea „Cealalta parte” / „Other side”, Waze a ascultat feedback-ul utilizatorilor și a reintrodus funcția la sfarșitul anului…

- In urma cu 55 de ani, trupa britanica Led Zeppelin, una dintre cele mai celebre și influente trupe din istoria rock-n-roll-ului , a fost inregistrata live pentru prima data la Universitatea Gonzaga. Trupa Led Zeppelin a facut senzație pe scena de la Universitatea Gonzaga din Spokane, Washington. La…

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificare OUG nr. 195/2002 ce prevede ca șoferii romani cu permis categoria B pot conduce și unele motociclete. Legea merge acum la promulgare și președintele nu o mai poate intoarce deoarece ea era deja in Parlament…

- Incepand de astazi, șoferii din București vor fi supravegheați video in trafic. Sistemul de supraveghere al traficului este dotat cu camere inteligente, dotate cu tehnologie avansata de detecție faciala și citire a numerelor de inmatriculare. De asemenea, dispozitivele pot scana și identifica o serie…

- Pentru ca vor crește salariile, se maresc și amenzile de circulație. De la anul, șoferii care fac cea mai mica greșeala in trafic vor ajunge sa plateasca aproape 1.000 de lei. Șoferii romani ar urma sa plateasca amenzi mai mari, avand in vedere posibilitatea majorarii punctului de amenda din 2024. Iar…

- Șoferii din Romania au parte de vești noi! In cursul zilei de azi, Plenul Senatului a eliminat, in plen, prin adoptarea unei propuneri legislative, obligativitatea detinerii unui permis special pentru a putea conduce tractorul. Iata ce categorii de permis vor putea soferii conduce un tractor!

- Dupa zile in sir de circulatie deviata, soferii pot acum conduce liber pe podul din zona Doraly, de exemplu, sau in alte zone din oras.In ultimul timp, unele dintre nenumaratele santiere deschise in Constanta ultimilor ani incep sa se apropie de inchidere, o parte dintre arterele rutiere fiind redeschise…