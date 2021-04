Stiri pe aceeasi tema

- Decernarea premiilor Oscar 2021, care a avut loc in noaptea de duminica spre luni, a fost plina de emoții pentru Romania. Documentarul „Colectiv”, nominalizat la doua categorii, nu a caștigat niciun premiu. „Nomadland" a luat trofeul pentru cel mai bun film.

- Premiul pentru cel mai bun documentar a fost castigat de lung-metraj – ul "My Octopus Teacher". Iar Oscarul pentru cel mai bun film strain a revenit peliculei daneze „Another Round". Marele castigator al Galei a fost Nomadland, care a primit Oscaruri pentru film, regie si interpretare feminina. Ceremonia…

