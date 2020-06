Stiri pe aceeasi tema

- Cum vrea Guvernul sa aduca in țara romanii care lucreaza in strainatate. Pamant in arenda și salariu net de 3.000 de lei in agricultura Guvernul lucreaza la o strategie pentru aducerea in țata a romanilor care lucreaza in strainatate, una dintre masuri fiind majorarea salariului net in agricultura la…

- Programul de sustinere a crescatorilor de porci din rasele autohtone Bazna si Mangalita a fost schimbat in acest an la cererea crescatorilor, cu o formula mult mai simpla, astfel incat in trei ani de zile aceste rase sa nu fie considerate cu risc de abandon, a declarat, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- PSD a decis sa depuna marti, la Senat, motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros. Anuntul a fost facut marti, la grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputatilor, de deputatul social-democrat Valeriu Steriu.Potrivit acestuia, motiunea simpla se intituleaza "Lenea, minciuna…

- In sedinta de Guvern de joi, pe ordinea de zi suplimentara a fost introdus un proiect care vizeaza acordarea unui sprijin banesc pentru fermieri . Astfel, la propunerea ministrului Agriculturii, Adrian Oros, premierul Ludovic Orban a acceptat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de…

- Toate lucrarile facute prost pe infrastructura principala de irigatii nu vor fi platite, contractele respective vor fi reziliate, iar cei care au raspuns de aceste lucrari vor pleca, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-un briefing de presa. …

- Producatorii agricoli se pot deplasa la munca in ferme si in camp, a declarat, astazi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. ”Pentru ca in ultimele zile am observat interpretari eronate ale reglementarilor privind restrictiile circulatiei celor care lucreaza in agricultura, vreau…

- Aceasta criza este o incercare pentru noi toti, si pentru cei de la stat si pentru cei din mediul privat, iar simtul masurii este esential atat in ceea ce facem cat si in ceea ce declaram, a declarat, duminica seara, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un mesaj video transmis pe Facebook. "Fac…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a scris, duminica, pe pagina sa de Facebook ca executivul pregateste primele propuneri de masuri din cadrul starii de urgenta si va urma un prim val de masuri pentru angajatori, dar si pentru angajatii nevoiti sa intre in intrerupere temporara…