Fostul director al Serviciului de Informații, John Ratcliffe, a declarat ca teoria potrivit careia COVID-19 s-a scurs dintr-un laborator din Wuhan, China, este "singura" explicație credibila pentru pandemia care a facut milioane de victime in intreaga lume.

"Evaluarea mea in cunoștința de cauza, in calitate de persoana cu acces la fel de mult ca oricine la serviciile de informații ale guvernului nostru... a fost și continua sa fie ca o scurgere din laborator este singura explicație susținuta in mod credibil de serviciile noastre de informații, de știința și de bunul simț", a declarat marți Ratcliffe…