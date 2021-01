Stiri pe aceeasi tema

- SUPEREXCLUSIVITATE! Gabi Badalau a oferit primele informații pentru Spynews.ro despre relația dintre el și Bianca Dragușanu, dupa ce a fost surprins de paparazzii alaturi de frumoasa blondina in Dubai. Fostul soț al Claudiei Patrașcanu a recunoscut tot!

- Viața amoroasa a Biancai Dragușanu a fost in centrul atenției in ultima perioada, iar acum, blondina vine cu o serie de declarații și dezvaluie ce se intampla in sufletul ei, dar și ce planuri are pentru sarbatori. Bianca Dragușanu e mai hotarata ca niciodata sa faca ordine in viața ei amoroasa. Blondina…

- Bianca Dragușanu iubește, cu adevarat, copiii, iar acest lucru s-a putut vedes și din postarile sale recente. Faptul ca Alex Bodi, ajuns acum dupa gratii, are o alta relație amoroasa, nu a impiedicat-o sa aiba, in continuare grija de Selena, pe care o considera fiica ei vitrega.

- Chiar daca Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au desparțit, vedeta a ramas in continuare o doamna fața de fostul partener. Dupa ce in presa au aparut imagini cu ea și fetița afaceristului dintr-o alta relație, mulți s-au intrebat daca barbatul i-a cerut acest lucru in perioada cat e inchisoare, insa iata…

- Ce mai conteaza daca e pandemie sau nu? Pentru soția lui Viorel Moldovan nu mai conteaza nimic atunci cand vine vorba de cei dragi! Și cand ne referim la cei dragi, automat vorbim și despre... caini! Cum a fost surprinsa și ce a facut imediat dupa soția celebrului antrenor? Imagini de senzație surprinse…

- Bianca Dragușanu a oferit prima reacție oficiala legata de ce s-a intamplat astazi cu Alex Bodi, mai exact, ca faimosul afacerist a fost saltat de mascați! Ținand cont de faptul ca vedeta se afla in Dubai, blondina a fost contactata de reporterii Spynews.ro și a oferit declarații in exclusivitate.

- Bianca si Alex au avut o relatie cu multe certuri si despartiri, dar de fiecare data au reusit sa repare lucrurile dintre ei si sa ajunga din nou impreuna. Acum, insa, au ajuns din nou in acelasi punct si au decis sa se separe. Dupa despartirea de Bodi, Bianca Dragusanu a plecat din tara pentru…