- Cand e pofta prea mare, nu ai ce sa faci! Antonia a lasat dieta stricta și s-a infruptat din resturile din farfuria unui prieten! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe cantareața la un restaurant din Capitala!

- Arnold Schwarzenegger a implinit 73 de ani acum cateva zile. Starul a ales sa sarbatoreasca acest eveniment alaturi de fosta sa sotie, Maria Shriver, si cei patru copii. Fiul cel mai mare, Patrick, a facut publica o fotografie de la reuniunea de familie, scrie SHOK.md , cu referire la okmagazine.ro…

- Kira Hagi a debutat la Hollywood și are parte de o viața frumoasa in America, insa a ramas la fel de modesta. Paparazzii SpyNews au surprins-o in timp ce se afla la semafor, iar un om al strazii i-a intins mana pentru a-i cere cațiva banuți. Kira Hagi a dat jos geamul mașinii si i-a atins acestuia…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania s-a apropiat, in ultimele 24 de ore, de 800. Ultimele cifre raportate arata, insa, faptul ca Bucureștiul a intrecut Suceava, ajungand la un bilanț de 4.360 de infectari.

- Rudel Obreja a fost surprins la un restaurant de fițe din Capitala, acolo unde și-a scos familia la masa. Paparazzi SpyNews.ro au fost pe urmele lor, iar imaginile surprinse arata faptul ca soția afaceristului nu se lauda nici acum cu o silueta de vis.

- In plina zi, Daniel Buzdugan și-a scos soția la restaurant, insa surpriza, a „abandonat-o” pentru o alta placere! Iata cum a fost surprins omul de radio in public! Paparazzii Spynews.ro au fost din nou pe faza!

- Cristian Boureanu a ramas același domn, care continua sa iși rasfețe iubita prin cele mai de fițe localuri din Capitala. Insa, Laura nu mai pare deloc impresionata de absolut nimic, nici chiar de vorbele partenerului. Blonda aproape ca a adormit la restaurant, inconjurata de prietenii sai.

- Alina Pușcaș și soțul ei și-au botezat fetița, in secret. Micuța Iris are 10 luni, iar evenimentul a avut loc weekend-ul trecut, la o biserica din Capitala. Pentru ca a vrut ca totul sa fie secret, prezentatoarea de la Antena 1 nu a dat detalii apropiaților despre botez, insa in ziua creștinarii fetiței…