Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR l-a acuzat pe ambasadorul țarii noastre in Statele Unite, Andrei Muraru, ca impreuna cu alți demnitari i-ar fi sabotat vizita pe care urma sa o faca in SUA, peste cateva zile. Simion anunțase, luni, ca va participa la actiuni ale ONU si la un dineu cu secretarul de stat Mike Pompeo, astfel…

- Crucea Roșie din Australia a informat ca cel puțin 16 oameni si-au pierdut viata in urma seismului cu magnitudinea 7,6, dar ca se așteapta ca numarul morților sa creasca, conform CNN. In urma cutremurului, s-au mai inregistrat raniti si avarii la locuinte si elemente de infrastructura, informeaza Reuters.…

- Statele Unite sunt ingrijorate de planurile Indiei de a participa la exercitii militare comune cu Rusia, a declarat marti secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Luna trecuta, Moscova a anuntat intentia de a organiza exercitiile ‘Vostok-2002’ (Est)…

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters. „Avem informatii ca Rusia isi intensifica eforturile de a lansa atacuri…

- Turkey doubled its imports of Russian oil this year, Refinitiv Eikon data showed on Monday, as the two countries are set for broader cooperation in business and especially energy trade in the face of western sanctions against Moscow, according to Reuters. Trade between Turkey and Russia has been booming…

- Ce a fost mai rau a trecut pentru compania aeriana germana Lufthansa, dupa ce lipsa de personal a provocat haos in zborurile din timpul verii, dar nivelurile concediilor medicale raman ridicate, a declarat Christina Foerster, membra a consiliului de administratie, ziarelor din grupul Funke Media, transmite…

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, care in martie a intrerupt transmisia live la un post public de televiziune rusesc pentru a denunța razboiul declanșat de Moscova in Ucraina și, recent, a fost reținuta de poliție pentru cateva ore, a fost gasita, joi, vinovata de ”defaimarea” forțelor armate ale Rusiei,…

- Moneda unica europeana, euro – afectata de perspective sumbre ale economiei europene din cauza unei eventuale crize a aprovizionarilor cu gaze naturale rusesti – a scazut miercuri sub pragul simbolic de un dolar, pe care nu l-a trecut din decembrie 2002, relateaza AFP și Reuters. In contextul unei…