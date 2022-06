Papucul doamnei este o specie de orhidee aparținand genului Cypripedium. Aldo Todoran a surprins firavele flori pe crestele Carpaților. Papucul doamnei, apare in padurile umbroase de foioase și mixte (rareori in plina lumina solara la altitudini mai mari) sau mai rar, pe versanții impraștiați cu pietre, predominant pe soluri calcaroase.

Poate rezista iernilor reci și in parțile nordice ale eurasiei tinde sa creasca in gradinile de primavara bogate in calciu și pe pajiștile mlaștinoase.

Planta este favorizata de climele suboceanice pana la cele subcontinentale și este rara in regiunile…