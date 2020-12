Orgiile homosexuale de la Episcopie: control judiciar prelungit

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tudor Ariton a fost gasit vinovat de Curtea de Apel Iasi, sentinta in cazul sau fiind definitiva. Ariton a fost acuzat de opt infractiuni, in principal fiind vorba de vehicule pe care le-a furat, le-a condus fara permis, dupa care le-a abandonat. Potrivit actului de acuzare, Eugen Ariton a comis…

- Acuzatiile de luare de mita imputate inca din 2015 medicului infectionist Carmen Dorobat au fost confirmate definitiv, ieri, de un complet de judecatori de la Curtea de Apel Iasi. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare, fiind…

- Curtea de Apel Iasi a transat, ieri, soarta celor doi tineri care vindeau derivate din canabis in magazine in care se elibera bon fiscal. Magistratii au respins contestatiile DIICOT si au decis ca Octav Filip si Sebastian David sa ramana sub control judiciar. Vanzatorii invocau faptul ca acele substante…

- Tribunalul Iasi a luat decizia ca Octav Filip si Sebastian David sa fie plasati sub control judiciar, impunand, totodata, o serie de interdictii celor doi. Decizia va produce efecte doar daca va fi mentinuta si de catre instanta de control judiciar, o hotarare in acest sens fiind asteptata, zilele urmatoare,…

- Curtea de Apel Iasi a amanat, ieri, pentru a patra oara la rand, luarea unei decizii in dosarul in care inculpata este medicul infectionist Carmen Dorobat, managerul Spitalul de Boli Infectioase din Iasi si unul dintre cei mai mediatizati medici ieseni in aceasta perioada a pandemiei. Completul de doi…

- DECIZIE… Ajuns pe masa magistratilor Curtii de Apel Iasi, dosarul lui Iulian Nechifor, un barbat de 42 de ani din Pochidia acuzat de ultraj, va fi rejudecat. Instanta ieseana a decis sa repuna pe rol cauza pentru a discuta despre schimbarea incadrarii juridice a infractiunii de care este acuzat. In…

- Reprezentanții Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca au deschis un dosar penal pentru zadarnicira combaterii bolilor, dupa ce o firma a organizat o petrecere privata cu 320 de persoane in incinta...

- Decizia nu este definitiva. Tribunalul Tulcea a decis aseara mentinerea in stare de arest preventiv a celor doi cetateni sarbi cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc 1.040 kg de cocaina, de puritate 90 , cu o valoare de piata de aproximativ 300 de milioane euro .…