Organizația Oamenilor de Afaceri a Partidului Ecologist se consolidează Weekendul acesta are loc la Phoenicia Blue View, Olimp, cel mai necesar eveniment al momentului; o intrunire a oamenilor de afaceri din Romania, aflați fie la inceput de drum, fie dintre cei cu experiența și care iși cauta colaboratori din diverse domenii, ecologie, turism, agricultura, publicitate, construcții etc.

eMAG, cel mai mare retailer online local, a inregistrat in 2021 in Romania o cifra de afaceri de 5,682 mld. lei, a declarat Tudor Manea, CEO al companiei, in cadrul unei conferinte de presa.

Etapa finala a celui mai mare eveniment de business din Romania adresat Generatiei Z, ce are ca scop stimularea si cultivarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani, a adus in fata juriului 5 echipe, ce si-au prezentat ideile de business pentru a primi…

Fata de abordarea Consiliului Fiscal care se referea numai la cresterea veniturilor bugetare si implica, inclusiv, cresterea de impozite - era necesar sa se vina si cu masuri de reducere a cheltuielilor bugetare, a declarat, miercuri, Florin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri…

Premierul Nicolae Ciuca le-a promis oamenilor de afaceri din Romania ca ANAF va deveni feroce dupa procesul de digitalizare prin care va trece cu fonduri de la UE, prin PNRR.

Aproximativ 65% dintre companiile industriei serviciilor pentru afaceri solicita angajatilor sa lucreze de la birou 2 - 3 zile pe saptamana, arata un studiu realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania in perioada februarie - aprilie 2022.

Grupul Dent Estet, din Grupul MedLife, a inregistrat in 2021 o cifra de afaceri de 107,6 milioane lei, in crestere cu 60% fata de 2020, cand a raportat afaceri de 67,1 milioane lei.

Avocatul Gheorghe Gheorghe Piperea atenționeaza ca marile afaceri din Romania sunt controlate de oligarhi ruși, și ca lucrurile nu stau diferit nici in Occident, lucru care a dus la extinderea Rusiei ca putere economica.

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a multumit Romaniei pentru modul in acre s-a implicat in ajutorarea cetatenilor care au fugit din Ucraina de teama razboiului si a afirmat ca s-a bucurat cand a vazut care este nivelul de implicare si de hotarare, potrivit news.ro.