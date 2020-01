Stiri pe aceeasi tema

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

- Maladia a aparut luna trecuta in marele oraș Wuhan (11 milioane de locuitori) și a starnit temeri de o noua resurgența a SARS, care a ucis peste 600 de persoane in China continentala și in Hong Kong intre 2002 și 2003.Este vorba de un coronavirus din familia SARS, care conține un mare numar…

- O forma misterioasa de pneumonie care s-a raspandit in metropola chineza Wuhan, din centrul Chinei, ar putea fi cauzata de un nou tip de coronavirus, au informat joi media chineze, preluate de DPA. Expertii care au analizat secventa genomului virusului au ajuns la concluzia preliminara…

- Un virus misterios care provoaca pneumonie se raspandeste in orasul chinez Wuhan declansand o stare de alerta in Asia in contextul in care autoritatile din sanatate s-au temut sa nu fie vorba de virusul SARS (sindrom respirator sever acut), ceea a fost infirmat, relateaza CNN

- Autoritatile din China au informat Organizatia Mondiala a Sanatatii in ultima zi a anului trecut ca au descoperit un nou tip de pneumonie in orasul Wuhan din provincia Hubei, ale carei cauze nu au fost depistate inca, anunța news.ro.Pana la 3 ianuarie 2020 au primit acest diagnostic 44 de…

- Ciuma, o boala letala in Evul Mediu, starneste ingrijorari din nou in lume dupa descoperirea a doua cazuri in China, relateaza adevarul.ro. Circa 25 de milioane de morti a facut ciuma in Evul Mediu in Europa. Dar aceasta boala nu a disparut complet. In ultimii 20 de ani, peste 50.000…

- Echipa chineza de orientare pe distanța medie a fost descalificata de la Jocurile Mondiale Militare, desfașurate la Wuhan (China), din cauza ca ar fi trișat ”pe scara larga”, informeaza Business Insider. Inițial, China a obținut medaliile de aur și argint și locul IV in proba feminina și argint la cea…