- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a formulat cateva principii directoare pentru programele de imunizare in timpul pandemiei cu noul coronavirus pentru tarile europene, intre care recomanda vaccinarea in maternitati a nou-nascutilor, conform graficului national de imunizare, dar si ca vaccinurile…

- Noul coronavirus care provoaca COVID 19 este o noua infectie virala din categoria coronavirusurilor, ce nu era identificata anterior. Virusul care cauzeaza infectia cu COVID 19 nu este acelasi cu coronavirusurile care circula in mod comun in populatie coronavirusurile comunitare , care cauzeaza boli…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) vorbeste deja despre o „infodemie" in legatura cu coronavirusul. Nu numai virusul se propaga in lumea intreaga, ci si o cantitate din ce in ce mai mare de informatii. Cu toate acestea, multe informatii sunt dezinformare pura si sunt folosite ca mijloc de exercitare…

- Astazi este Ziua Internaționala a Apei, iar Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca, in acest moment, aproape 780 de milioane de oameni traiesc fara sa aiba acces la apa curata. Totodata, peste 2,5 miliarde de oameni au nevoie de condiții sanitare mai bune, noteaza CNN. Organizația Națiunilor…

- Goana dupa vaccinul impotriva Covid-19 continua. Mai multe companii de top si-au unit fortele pentru a gasi leacul la cea mai grava criza medicala din acest secol, conform Fox News.Luna trecuta, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a estimat ca va dura macar 18 luni pana la gasirea unui…

- Federatia Romana de Fotbal recomanda jucatorilor si oficialilor echipelor care evolueaza in competitiile pe care le organizeaza sa evite strangerea de mana inaintea partidelor. "Federatia Romana de Fotbal recomanda evitarea strangerilor de mana inaintea meciurilor din competitiile FRF, in conformitate…

