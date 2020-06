Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații recomanda purtarea maștilor de protecție in zonele in care virusul se raspandește și distanțarea sociala nu este posibila, precum transportul public sau...

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) recomanda purtarea maștilor de protecție in public pentru a nu permite raspandirea coronavirusului, deoarece maștile pot reprezenta o „bariera” pentru picaturile cu agenți patogeni care pot infecta persoanele din jur. Inițial, OMS susținea ca nu exista suficiente…

- Masca de protecție ar trebui sa fie purtata și in spațiile libere, acolo unde exista o transmitere pe scara larga a coronavirusului, iar distanța sociala este greu de intreținut, atrage atenția reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sanatații.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a publicat, vineri, noi directive cu privire la purtarea mastilor si o recomanda in caz de transmitere generalizata a noului coronavirus si unde este greu de mentinut distanta fizica, scrie AFP.

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, simpla purtare a maștilor nu asigura o protecție eficienta decat in condițiile in care sunt respectate unele reguli, cum ar fi: *Maștile simple chirurgicale au o protecție net superioara celor textile. *Purtarea de maști textile poate ajuta la reducerea…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmis un mesaj in care susține ca maștile de protecție nu reprezinta soluția pentru oprirea pandemiei de Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a declarat, in timpul unei conferințe de presa, ca maștile nu sunt „soluția miracol” in lupta cu…

- E aproape o luna de la declararea pandemiei de coronavirus și inca sunt controverse legate de eficiența maștii chirurgicale pentru populație. La noi, a devenit obligatorie in tot mai multe județe.

- Noul coronavirus care provoaca COVID 19 este o noua infectie virala din categoria coronavirusurilor, care nu era identificata anterior. Virusul care cauzeaza infectia cu COVID 19 nu este acelasi cu coronavirusurile care circula in mod comun in populatie Coronavirusurile comunitare , care cauzeaza boli…