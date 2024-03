Ordinul UE, executat. Ridicarea deșeurilor, mai scumpă ca apa, canalizarea și gazele Facturile pentru ridicarea deșeurilor menajere au explodat de la inceputul acestui an, astfel ca acestea au ajuns sa fie mai mari ca cele de la apa și canalizare sau ca cele de la gaze. Reprezentanții asociațiilor de proprietari ne spun ca scumpirea este o consecința a directivei europene privind economia circulara, despre care nimeni nu […] The post Ordinul UE, executat. Ridicarea deșeurilor, mai scumpa ca apa, canalizarea și gazele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

